Infortunio Szczesny: quando torna e quante partite salta

E’ durata solo 45’ l’amichevole Juventus-Standard Liegi per Szczesny: il portiere polacco alle prese con un fastidio al collo.

Si chiude con una notizia non positiva il 2022 della Juventus.

Nel corso dell’amichevole giocata allo Stadium contro lo Standard Liegi infatti, il portiere bianconero Wojciech Szczesny, ha accusato un fastidio al collo.

L’estremo difensore polacco dopo aver giocato i primi 45’ (ha anche commesso un errore in occasione dell’azione che ha portato al vantaggio degli ospiti), è rimasto negli spogliatoi ed è stato dunque sostituire da Perin che si è sistemato tra i pali nella ripresa.

A fare un primo resoconto sulle sue condizioni è stato Massimiliano Allegri, ai microfoni di 'Sky', al termine dell'amichevole.

“Gli si è bloccato il collo prima del goal subito, vediamo. Se ce la farà bene, altrimenti giocherà Perin”.

A pochi giorni dall’impegno in campionato contro la Cremonese in programma il 4 gennaio, le condizioni del portiere bianconero sono quindi da monitorare ed il suo recupero non è scontato.