Quando torna Strefezza dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo infortunio del brasiliano del Lecce.

L'inizio di campionato del Lecce non è stato certamente facile. Qualche sconfitta di troppo sta rallentando le ambizioni di salvezza dei salentini, che iniziano anche a fare i conti con gli infortuni.

La squadra di Baroni si vede privata di uno dei suoi uomini migliori: Gabriel Strefezza. Il centrocampista si è fermato per via di un problema muscolare al polpaccio che lo terrà lontano dal campo per diversi giorni.

L'INFORTUNIO DI STREFEZZA

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gabriel Strefezza si è sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra“.

Con questo breve comunicato, il club salentino ha reso note le condizioni di salute di Strefezza.

QUANDO TORNA STREFEZZA

Il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per nazionali in programma il weekend del 24 e 25 settembre.

QUANTE PARTITE SALTA STREFEZZA

Oltre ad aver dovuto dare forfait per l'incontro in casa del Torino, Strefezza salterà i match contro Monza, Salernitana e Cremonese. Possibile una sua convocazione in vista della trasferta contro la Roma in programma domenica 9 ottobre.