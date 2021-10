Infortunio Smalling: quando torna e quante partite salta

Chris Smalling è ai box dai primi di ottobre per un infortunio rimediato in Roma-Empoli: Mourinho dovrà attendere per riaverlo a disposizione.

La Roma è tornata a blindare la porta dopo le sei reti subite in Norvegia in Conference League: contro il Napoli è arrivato uno 0-0 importante per ripartire soprattutto a livello mentale, un risultato utile per fermare la capolista che fino a quel momento aveva sempre vinto in Serie A.

José Mourinho continua ad essere orfano di un elemento fondamentale per gli equilibri del reparto difensivo, troppe volte andato in difficoltà in questa stagione: l'assenza di Chris Smalling resta un boccone amaro da digerire, considerato che la sua presenza avrebbe fatto decisamente comodo in un periodo denso di impegni.

L'INFORTUNIO DI SMALLING

Stagione fin qui sfortunata per il centrale difensivo inglese, già assente nelle prime gare per un problema muscolare: il 'bis' si è concretizzato in occasione di Roma-Empoli dello scorso 3 ottobre, quando ha fatto segno alla panchina giallorossa di non poter continuare nel finale di partita.

Smalling è stato sostituito da Ibañez e gli esami a cui si è sottoposto non hanno dato un esito confortante: lesione al flessore della coscia destra e tempi di attesa ovviamente dilatati prima di rivederlo di nuovo all'opera.

QUALI PARTITE SALTA SMALLING?

Oltre al big match dell'Olimpico col Napoli, Smalling ha già saltato la precedente sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus e la sfortunata trasferta norvegese col Bodø/Glimt. Impossibile che torni a disposizione nel turno infrasettimanale con il Cagliari e nell'ultima gara di ottobre contro il Milan, probabilmente salterà anche Roma-Bodø/Glimt e Venezia-Roma, ultima gara prima della sosta di novembre.

QUANDO TORNA SMALLING?

La sosta darà una grossa mano a Smalling, il cui ritorno al centro della difesa romanista potrebbe avvenire il 21 novembre: quel giorno la 'Lupa' sfiderà il Genoa al 'Ferraris', mentre quattro giorni più tardi ci sarà l'impegno casalingo di Conference League con gli ucraini dello Zorya Luhansk. Un incrocio sulla carta agevole, forse l'appuntamento più adatto per consentire a Smalling di riprendere confidenza con il terreno di gioco.