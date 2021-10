Altro infortunio per Smalling: lesione al flessore della coscia destra

La Roma e Mourinho perdono Chris Smalling, costretto al cambio nel finale della gara con l'Empoli: problema serio alla coscia per l'ex United.

Non c'è pace per Chris Smalling e per la Roma: il centrale inglese, costretto al cambio durante la gara di domenica contro l'Empoli a causa di un infortunio muscolare, ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra. Lo riporta 'Il Tempo'.

Smalling aveva chiesto a Mourinho il cambio nei secondi finali del match dell'Olimpico, sostenendo di "aver sentito tirare": se in un primo momento l'entità del guaio fisico sembrava essere di poco conto, ecco che l'ex Manchester United è nuovamente costretto a fermarsi.

I tempi di recupero non sono stati ancora resi noti, ma non è escluso che il centrale inglese possa fare il suo ritorno in campo solo a novembre, cosa che vorrebbe dire saltare anche la prossima partita contro la Juventus in programma il 17 ottobre.

Per Smalling, 31 anni, non si tratta del primo problema fisico patito in questa prima fase di stagione. Ha infatti saltato le prime due gare di campionato per un infortunio muscolare e sin qui nel torneo, in quattro presenze, ha totalizzato appena 132’ di gioco.