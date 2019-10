Infortunio Sanchez, confermata la lussazione alla caviglia: possibile operazione

Alexis Sanchez si è sottoposto a esami che hanno confermato la prima diagnosi dello staff medico cileno: ulteriore consulto previsto per mercoledì.

Pessime notizie in casa . Si è rivelato più grave di quanto da molti inizialmente previsto l’infortunio riportato da Alexis Sanchez nel corso dell’amichevole che sabato ha visto il suo impegnato sul campo della .

L’attaccante nerazzurro, che è stato costretto a lasciare il campo dolorante all’88’, è alle prese con una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, che potrebbe richiedere anche l’intervento chirurgico.

A confermarlo è stata l’Inter attraverso una nota ufficiale con la quale ha reso noto l’esito degli esami ai quali il giocatore è stato sottoposto nelle scorse ore.

“Accertamenti clinici e strumentali per Alexis Sanchez, nella tarda mattinata di oggi, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Nella giornata di mercoledì il giocatore effettuerà a un ulteriore consulto con il professor Ramon Cugat, per decidere se intervenire chirurgicamente".

I tempi di recupero non sono stati comunicati e probabilmente verranno resi noti solo dopo l’ulteriore consulto in programma nella giornata di mercoledì. Quello che sembra certo è che comunque l’Inter e Antonio Conte saranno costretti a rinunciare all’attaccante cileno per diverse settimane.