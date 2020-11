Infortunio al polso per Osimhen con la Nigeria: esce in barella

Brutte notizie per il Napoli che rischia di perdere Osimhen. L'attaccante è uscito in barella durante Nigeria-Sierra Leone.

in ansia per Victor Osimhen. L'attaccante, titolare con la sua nella gara contro la Sierra Leone, è uscito in barella per infortunio quando mancavano circa venti minuti alla fine.

Secondo le prime informazioni Osimhen sarebbe caduto male sul polso dopo uno scontro. Le sue condizioni comunque andranno valutate meglio nelle prossime ore.

Osimhen peraltro era stato grande protagonista della partita realizzando il goal del momentaneo 2-0 e fornendo l'assist del 4-0.

Sul risultato di 4-2 però, come detto, ecco l'infortunio e l'uscita in barella. Nel finale poi la Sierra Leone è riuscita a completare la clamorosa rimonta pareggiando per 4-4.

Il Napoli adesso attende novità dalla Nigeria in vista della delicata sfida col , posticipo dell'ottava giornata di che si giocherà domenica 22 novembre alle 20.45.