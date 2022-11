Infortunio per Osimhen, lascia il ritiro della Nigeria: niente amichevole col Portogallo

L'attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro della Nigeria e non giocherà contro il Portogallo, ancora da chiarire l'entità dell'infortunio.

Un pizzico di preoccupazione per i tifosi del Napoli arriva dal ritiro della Nigeria per le condizioni del capocannoniere del nostro campionato. Victor Osimhen infatti non giocherà l'amichevole contro il Portogallo.

Injury Update! Victor Osimhen replaced by Cyriel Dessers; Chidozie Awaziem in for Olisah Ndah. #SoarSuperEagles — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) November 14, 2022

Al momento la federazione nigeriana non ha specificato l'entità del problema fisico accusato da Osimhen, che però ha già lasciato il ritiro ed è stato rimpiazzato da un altro giocatore di Serie A, l'attaccante della Cremonese, Cyriel Dessers.

La lunga pausa del campionato dovrebbe comunque permettere a Osimhen (che non avrebbe comunque giocato i Mondiali perché la Nigeria non si è qualificata) di recuperare con tutta calma e presentarsi al meglio alla ripresa, quando peraltro il Napoli sarà impegnato subito nel big-match contro l'Inter.

Osimhen in questa stagione è già stato fuori più di un mese tra inizio settembre e metà ottobre a causa di un problema muscolare. Assenza a cui il Napoli ha comunque sopperito grazie all'ottimo rendimento di Raspadori e Simeone.