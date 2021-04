Infortunio per Ospina: distrazione al bicipite femorale, niente Napoli-Inter

Distrazione al bicipite femorale sinistro per David Ospina: il portiere colombiano salterà il posticipo di domenica tra Napoli e Inter. Zielinski ok.

Nuovo problema fisico per David Ospina. La stagione del colombiano si conferma tormentata dagli infortuni: l'ultimo, ancora di natura muscolare, gli farà saltare Napoli-Inter.

La diagnosi la rende nota il club partenopeo, con un comunicato apparso sul proprio sito.

"In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro".

E' certo che Ospina non sarà a disposizione di Gattuso per il posticipo di domenica sera al 'Maradona' contro l'Inter e sarà out anche il 22 aprile con la Lazio: al suo posto pronto Alex Meret, col sudamericano che dovrebbe restare ai box 10-15 giorni.

Allarme rientrato invece per Piotr Zielinski, anch'esso vittima di noie muscolari dopo il match di Marassi: il centrocampista polacco si è regolarmente allenato col resto dei compagni.