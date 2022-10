Infortunio muscolare e lacrime: la Francia in ansia per Varane

Raphael Varane si è infortunato nel corso di Chelsea-Manchester United: le prime voci parlano di una lesione muscolare.

Tutto si può dire, tranne che la marcia di avvicinamento della Francia a Qatar 2022 sia stata di quelle in discesa. Didier Deschamps infatti, nel corso degli ultimi mesi, ha visto diversi tra i suoi giocatori infortunarsi.

Il primo è stato Paul Pogba, che non ha ancora esordito in stagione ma che è vicino al rientro dopo aver subito un intervento al menisco del ginocchio destro. In seguito è toccato a Maignan, che è attualmente ai box per un problema al soleo, a Kanté, che certamente salterà i Mondiali dopo una ricaduta ed un nuovo infortunio al tendine del ginocchio, ed ora è il turno di Varane.

Il difensore del Manchester United, nel corso della sfida di campionato giocata sabato sera sul campo del Chelsea, ha riportato un infortunio muscolare. E’ accaduto al 60’ e, dopo aver ricevuto una lunga assistenza da parte dello staff medico dei Red Devils, ha lasciato il campo in lacrime per essere sostituito da Lindelof.

Varane è uscito dal terreno di gioco sulle proprie gambe, ma è parso visibilmente dolorante. Il suo allenatore Ten Hag, ha preferito non sbilanciarsi sull’entità del problema.

“Bisogna aspettare almeno ventiquattro ore, con infortuni di questo tipo è necessario aspettare una diagnosi dello staff medico. Solo in seguito potremo trarre delle conclusioni”.

Un bollettino medico è atteso per la giornata di lunedì, ma secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, i primi esami hanno rilevato una piccola lesione al bicipite femorale.

Se la cosa fosse confermata, i tempi di recupero si assesterebbero, in assenza di intoppi, in circa tre settimane. Questo vorrebbe dire che tecnicamente ci sarebbe il tempo per rientrare in tempo per l’inizio dei Mondiali (20 novembre), ma ovviamente bisognerà valutare in che condizioni si presenterebbe in Qatar.

Deschamps svelerà la sua lista dei convocati il prossimo 9 novembre e solo allora si capirà se al suo interno figurare anche il nome del centrale del Manchester United.