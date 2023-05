Infortunio muscolare, l’Inter perde Correa: finale di stagione a rischio

L’attaccante argentino si è infortunato negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Da capire quali saranno i tempi di recupero.

Joaquin Correa, nel corso della finale di Coppa Italia vinta mercoledì dall’Inter contro la Fiorentina, ha riportato un infortunio muscolare che lo rende certamente indisponibile per la sfida di campionato con l’Atalanta e che pone dei dubbi sul suo finale di stagione.

A svelare quali sono le condizioni dell’attaccante argentino è stato lo stesso club meneghino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l'attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Correa, nella finale che si è disputata all’Olimpico, è entrato in campo all’83’ in sostituzione di Lautaro Martinez ed è dunque probabile che si sia procurato il problema fisico pochi istanti prima del triplice fischio finale.

L’Inter non ha reso noti i tempi di recupero, ma il suo campionato, quando mancano solo due turni alla sua conclusione, potrebbe già essere finito.

I prossimi giorni diranno di più sull’evoluzione delle sue condizioni, l’obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere quello di provare a recuperarlo per portarlo almeno in panchina in occasione della finale di Champions League in programma il 10 giugno contro il Manchester City.