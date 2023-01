Infortunio Milik: quando torna e quante partite salta

Arkadiusz Milik ko nel finale di Juventus-Monza: quando torna dall'infortunio l'attaccante polacco e quante partite salta.

Arkadiusz Milik si è infortunato nel match contro il Monza all'Allianz Stadium: entrato in campo al 58', l'attaccante polacco è andato all'81', alzando bandiera bianca quando ormai la Juventus aveva già operato tutte e cinque le sostituzioni previste dal regolamento.

L'INFORTUNIO DI MILIK

Il classe 1994 si è sottoposto agli esami strumentali presso il JMedical di Torino, che hanno evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".

INFORTUNIO MILIK: QUANDO TORNA

Un infortunio muscolare di non poco conto per Milik, per il quale "tra 2 settimane" sono previsti "nuovi controlli per definire i tempi di recupero".

Ad ogni modo, è ipotizzabile che Milik sia costretto a restare ai box per circa 2 mesi (45-60 giorni): in tal caso, il polacco tornerebbe a disposizione di Allegri a fine febbraio.

INFORTUNIO MILIK: QUANTE PARTITE SALTA

Milik salterà il quarto di Coppa Italia con la Lazio, nonchè l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Nantes e le partite di campionato contro Salernitana, Fiorentina e presumibilmente Spezia.

Da capire se tornerà in campo per Nantes-Juventus del 23 febbraio o nel derby col Torino del 28.