Infortunio Mazzocchi: quando torna e quante partite salta

L'esterno della Salernitana ha subìto un infortunio al ginocchio destro in un allenamento con la Nazionale a novembre.

La convocazione di Mancini lo aveva reso felicissimo, ma Pasquale Mazzocchi ha dovuto ben presto fare i conti con la triste realtà dell'infortunio rimediato in un allenamento precedente all'amichevole persa dagli azzurri contro l'Austria il 20 novembre.

Una pessima notizia per la Salernitana e, in particolare, per mister Davide Nicola che dovrà trovare nuove soluzioni per dare manforte alla corsia mancina, fino a poco tempo fa prerogativa assoluta di Mazzocchi.

L'INFORTUNIO DI MAZZOCCHI

Mazzocchi si è fermato durante una seduta con il team azzurro e, gli esami svolti successivamente, hanno evidenziato una dura diagnosi: rottura del legamento collaterale del ginocchio destro, resa nota dalla Salernitana con questo comunicato del 23 novembre.

" L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento".

Il giorno seguente, la società campana ha fatto sapere che l'intervento di ricostruzione del legamento a cui si è sottoposto Mazzocchi è andato a buon fine.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che l’intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi è perfettamente riuscito. L’atleta, dopo un breve periodo di convalescenza post-operatorio, inizierà protocollo riabilitativo".

QUANDO TORNA MAZZOCCHI

Per rivedere in campo Mazzocchi bisognerà attendere almeno fino al mese di marzo, quando dovrebbe tornare a presidiare la fascia sinistra della Salernitana. Il rientro potrebbe avvenire il giorno 5 al 'Ferraris' contro la Sampdoria oppure otto giorni più tardi a San Siro al cospetto del Milan campione d'Italia.

QUANTE PARTITE SALTA MAZZOCCHI

Mazzocchi salterà almeno nove partite di campionato contro Milan (all'Arechi), Torino, Atalanta, Napoli, Lecce, Juventus, Verona, Lazio e Monza.