Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi ma si ferma subito: "Si è stirato"

In attesa di vedere come andrà la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League con il Lipsia in programma giovedì, buone notizie, anche se solo parziali, arrivano da casa Atalanta.

Josip Ilicic è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo. Il campione sloveno ha lavorato con i compagni a Zingonia, e chissà che non possa rappresentare per Gian Piero Gasperini e la Dea un’importante arma in più sulla quale poter contare in quest’ultima parte di stagione.

Ma la buona notizia, come si diceva, è solo parziale. Come rivelato dal tecnico nerazzurro nella conferenza stampa di vigilia della gara col Lipsia, lo sloveno è stato immediatamente costretto a fermarsi:

"Dev'essersi stirato - le parole di Gasperini - Ha avuto una contrattura e ha dovuto fermarsi. Oggi come oggi non è proponibile".

Ilicic non avrebbe comunque preso parte alla doppia sfida con il Lipsia, anche perché non più in lista UEFA, ma il fatto che si sia unito di nuovo al resto della squadra - nonostante il problema muscolare - può voler dire che i problemi che lo hanno frenato negli ultimi mesi potrebbero essere alle spalle.

Il numero 72 nerazzurro non scende in campo dallo scorso 9 gennaio, quando cioè subentrò a Muriel nei minuti finali di una sfida di campionato vinta 6-2 sul campo dell’Udinese.

Domenica scorsa, dopo la gara persa contro il Napoli, Gasperini era tornato a parlare dello sloveno, spiegando quanto difficile fosse stato per l’Atalanta rinunciare ad un giocatore così importante per buona parte della stagione.

“Non è facile fare a meno di certi giocatori, non è poco”.

Ilicic, nel corso di questa annata calcistica, ha sin qui totalizzato diciannove presenze in campionato condite da tre goal, alle quali vanno aggiunte altre quattro in Champions League con una marcatura.