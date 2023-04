Infortunio per Ibrahimovic: lesione al polpaccio destro

L'attaccante del Milan si è sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro.

Nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese si è sottoposto a esami di controllo approfonditi che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Lo riferisce 'Sky'.

L'attaccante del Milan si era fermato durante il riscaldamento, al 65' del match contro il Lecce, ravvisando un problema al polpaccio che gli ha impedito di prendere parte alla partita che i rossoneri hanno vinto per 2-0 grazie alla doppietta di Leao.

Ennesimo intoppo, dunque, per lo svedese che non vuole alzare bandiera bianca e che punta comunque a tornare a disposizione di Stefano Pioli in vista degli ultimi appuntamenti stagionali che vedono il Diavolo impegnato a conquistare un piazzamento tra le prime quattro che schiuderebbe le porte per la fase a gironi della prossima Champions League.

Un problema di natura muscolare che mette per forza di cose in dubbio il finale di stagione per il numero 11 rossonero che sino ad oggi ha collezionato 144' in A distribuiti nelle sfide contro Atalanta, Fiorentina, Salernitana e Udinese.

Proprio contro i friulani, Ibra ha segnato il suo primo e unico goal stagionale, trasformando il rigore del provvisorio 1-1.