Infortunio al ginocchio per Belotti: niente Inter-Torino

Andrea Belotti ko nel riscaldamento di Inter-Torino: per il bomber granata fastidio al ginocchio e condizioni da valutare.

Il perde Andrea Belotti. Problema al ginocchio per il 'Gallo', costretto a saltare la sfida con l' .

Il bomber granata ha dovuto dare forfait a San Siro durante il riscaldamento, in seguito al fastidio che non gli ha consentito di scendere regolarmente in campo.

Al posto di Belotti, l'attacco granata è stato affidato a Simone Zaza: in un primo momento si pensava a un guaio di natura muscolare, mentre col passare dei minuti sono giunte novità circa le condizioni del ginocchio della punta.

Nelle prossime ore sarà valutata l'entità del ko di Belotti, costretto a fermarsi dopo un avvio di stagione super tra Toro e Nazionale.