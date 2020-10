Infortunio al flessore per Santon: niente Roma-CSKA Sofia

Davide Santon non potrà prendere parte a Roma-CSKA Sofia: problema al flessore della coscia sinistra per l'ex esterno dell'Inter.

Vigilia di non proprio fortunata per la che perde uno dei possibili protagonisti: problema al flessore della coscia sinistra per Davide Santon.

L'esterno non potrà prendere parte al match in programma domani all'Olimpico contro il Sofia: Fonseca avrebbe voluto schierarlo dal primo minuto, ma ora dovrà prendere atto della situazione e ripiegare su qualcun altro.

Il sostituto di Santon dovrebbe essere Bruno Peres, attualmente in vantaggio su Karsdorp, a sua volta impiegato nell'undici titolare a San Siro nel pirotecnico 3-3 andato in scena col : l'olandese è stato poi sostituito nel secondo tempo.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Al centro dell'attacco dovrebbe rivedersi Borja Mayoral, mentre in difesa potrebbe arrivare il turno di Fazio.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral.