Infortunio Dragowski: quando torna e quante partite salta

Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, si è infortunato gravemente a Verona: le info sui tempi di recupero e su quando tornerà disponibile

Non è un bel periodo per Bartlomiej Dragowski. Il portiere dello Spezia in questi giorni sta lavorando tra terapie e piscina per recuperare dal suo infortunio. Dalla Liguria ha seguito la sua Polonia ai Mondiali. Szczesny tra i pali è stato tra i migliori del torneo, ma nella spedizione del c.t. Michniewicz doveva esserci anche lui. Il grave infortunio patito contro il Verona, però, lo ha costretto al forfait (al suo posto è stato convocato Grabara del Copenaghen).

L'INFORTUNIO DI DRAGOWSKI

Dragowski si è fatto male nell'ultimo match pre Mondiale, Verona-Spezia, in seguito ad un duro scontro di gioco con Lasagna. Il portiere ha riportato una grave distorsione alla caviglia, che in campo si è girata in modo violento e innaturale.

L'infortunio è apparso grave sin da subito e gli esami successivi hanno evidenziato lesioni a tre legamenti della caviglia destra. Così si leggeva in una nota pubblicata a metà novembre sul sito ufficiale dello Spezia:

"Lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo. Il calciatore dovrà osservare un breve periodo di riposo, per poi intraprendere il percorso di recupero del caso".

Percorso di recupero che è ancora in corso in Liguria, dove Dragowski resterà anche nel prossimo periodo non prendendo parte al ritiro spagnolo dello Spezia prima della ripartenza della Serie A e proseguendo le cure.

QUANDO TORNA DRAGOWSKI

Dopo i primi esami, i giorni di stop individuati dallo staff medico dello Spezia erano circa 60. Ma Dragowski ha voglia di bruciare le tappe:

"Sto bene, soprattutto mentalmente. Questo è fondamentale, perché mi consente di lavorare al recupero ottimamente. Vorrei tornare domani, ma dipende da tanti fattori. Il mio obiettivo è esserci contro l'Atalanta il 4 gennaio, ma dipenderà da come la caviglia reagirà alle terapie. Non sono abituato a piangermi addosso, vedo sempre le cose in modo ottimistico. Dopo l'infortunio ho scherzato con i miei compagni: ho detto loro che per vincere è bastato che io uscissi dal campo".

Queste le parole del portiere in una recente intervista a La Nazione. Ad oggi (metà dicembre) sono passati la metà dei giorni di prognosi: Dragowski potrebbe dunque tornare disponibile intorno a metà gennaio, se non prima.

QUANTE PARTITE SALTA DRAGOWSKI

Dopo aver saltato il Mondiale in Qatar, dovesse centrare un recupero lampo, Dragowski potrebbe tornare in campo anche subito nella 16esima giornata di Serie A, Spezia-Atalanta. È più realistico pensare che il portiere torni in campo sempre contro l'Atalanta ma per gli ottavi di Coppa Italia del 19 gennaio, saltando gli impegni di campionato contro i bergamaschi, Lecce e Torino (17esima e 18esima giornata). Per Spezia-Roma del 22 gennaio (19esima giornata), in programma subito dopo il match di Coppa, al netto di imprevisti o ricadute, Dragowski dovrebbe essere di nuovo regolarmente abile e arruolabile.