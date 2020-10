Nuovo infortunio per Dijks: operato al piede, fuori 2 mesi

Ancora problemi fisici per Mitchell Dijks: il terzino olandese del Bologna, operato dopo un infortunio al piede, rientrerà soltanto a dicembre.

La sfortuna continua a perseguitare Mitchell Dijks. Il terzino del , operato al piede, dovrà restare ai box per 60 giorni.

L'infortunio, che ha costretto Dijks a non allenarsi a pochi giorni dal match di , ha reso necessario l'intervento chirurgico. L'ex , tornerà a disposizione di Mihajlovic soltanto a dicembre.

"In seguito al trauma contusivo rimediato in occasione della partita col , Mitchell Dijks oggi è stato sottoposto ad intervento al secondo dito del piede destro, con tempi di recupero di circa 2 mesi".

Una tegola per il ragazzo e per il Bologna, che perde nuovamente uno dei suoi punti di forza già out oltre 4 mesi nella passata stagione sempre a causa di un guaio al piede: plausibile che Mihajlovic dia fiducia a Hickey, il laterale mancino scozzese arrivato nel mercato estivo e già lanciato in queste prime giornate.