Infortunio Calhanoglu, distrazione all'adduttore: l'Inter lo perde per un mese

È arrivato l'esito degli esami per Hakan Calhanoglu, sostituito per infortunio durante la sfida tra Turchia e Croazia: distrazione muscolare.

L'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu: rientrato dagli impegni in Nazionale, il centrocampista si è sottoposto agli esami del caso dopo l'infortunio rimediato in Turchia-Croazia.

Il commissario tecnico Kuntz aveva parlato di un possibile stiramento all'inguine, dopo averlo sostitutito al 38' della gara contro i croati, ma è stato necessario effettuare altre visite.

L'Inter, quindi, dopo gli esami, ha diramato una nota con la diagnosi del guaio fisico che costringerà Simone Inzaghi a fare a meno di Calhanoglu.

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Calhanoglu salterà quindi numerosi impegni della squadra nerazzurra, a partire dalla sfida contro la Fiorentina al rientro in campionato. Il turco non ci sarà anche nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e l'anticipo contro la Salernitana.

Niente da fare anche per l'andata dei quarti di Champions League contro il Benfica, qualche speranza in più per il ritorno ma col concreto rischio di peggiorare il problema e allungare ulteriormente i tempi di recupero. Calhanoglu, insomma, potrebbe tornare in campo solo a fine aprile pronto a dare una mano per il rush finale della stagione.

In sua assenza, ovviamente, la regia dell'Inter verrà affidata a Marcelo Brozovic che avrà così l'occasione di riprendersi la scena dopo i tanti problemi fisici accusati in questa stagione che lo avevano fatto finire in panchina.