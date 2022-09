Infortunio Brozovic: quando torna e quante partite salta

Il centrocampista dell'Inter ha rimediato un problema muscolare alla coscia durante Austria-Croazia: è stato costretto al cambio dopo 17 minuti.

Non giungono buone notizie per l'Inter dal fronte nazionali. I nerazzurri sono in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic, infortunatosi nel match di Nations League che ha visto la sua Croazia opposta all'Austria.

L'INFORTUNIO DI BROZOVIC

Il centrocampista nerazzurro, schierato con una maglia da titolare, è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 17 minuti. Il classe 1993 si è infortunato di fatto da solo dopo aver effettuato un passaggio in direzione di un compagno: per il play interista si è trattato di un problema muscolare alla coscia sinistra.

QUANDO TORNA BROZOVIC

In attesa di ulteriori esami a cui dovrà sottoporsi il calciatore, la sensazione è che il centrocampista croato dovrà osservare uno stop forzato di almeno 2-3 settimane e quindi tornare a disposizione poco dopo la metà di ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA BROZOVIC

Nel caso venissero confermate le 2-3 settimane di stop, Brozovic salterebbe sicuramente le sfide di campionato contro Roma e Sassuolo, ma soprattutto il doppio (e decisivo) confronto di Champions League contro il Barcellona. Il rientro potrebbe avvenire a San Siro contro la Salernitana (16 ottobre), oppure la settimana seguente al 'Franchi' contro la Fiorentina (22 ottobre).