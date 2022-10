Infortunio Brahim Diaz: quando torna e quante partite salta

Escluse lesioni muscolari per Brahim Diaz, infortunatosi nella gara contro il Monza: lo spagnolo è comunque in dubbio per la gara di Zagabria.

Il rotondo successo del Milan contro il Monza soddisfa Stefano Pioli, ma lascia in eredità l'ennesimo infortunio muscolare di questo travagliato inizio di stagione, almeno da questo punto di vista.

Brahim Diaz si è infatti infortunato dopo aver spianato la strada al successo rossonero con una doppietta da urlo realizzata nel primo tempo. Nella ripresa lo spagnolo ha dovuto arrendersi ad un problema muscolare prima di essere sostituito da De Ketelaere.

L'INFORTUNIO DI BRAHIM DIAZ

Brahim Diaz si è infortunato all'inizio della ripresa di Milan-Monza. Il numero 10 milanista si è fermato al 53' rimanendo a terra per un problema di natura muscolare, individuato successivamente in una contrattura al gluteo. Lo spagnolo è uscito poi dolorante dal campo, costringendo Pioli al cambio forzato.

I controlli medici effettuati nel primo pomeriggio di domenica hanno in ogni caso escluso lesioni per Brahim Diaz: nonostante le preoccupazioni iniziali al momento della sostituzione forzata, dunque, il guaio rimediato dall'ex trequartista di Manchester City e Real Madrid non dovrebbe essere particolarmente serio.

QUANDO TORNA BRAHIM DIAZ

Da capire se Brahim Diaz potrà far parte della trasferta di Champions League in casa della Dinamo Zagabria, in programma martedì 25 ottobre e valida per la quinta e penultima giornata della fase a gironi. In base alle sensazioni fisiche dello spagnolo, Pioli deciderà al termine della rifinitura di lunedì se portarlo assieme al resto della rosa oppure no.

QUANTE PARTITE SALTA BRAHIM DIAZ

Brahim Diaz potrebbe appunto saltare la partita contro la Dinamo Zagabria, nel caso il problema fisico rimediato contro il Monza non fosse ancora smaltito. In questo caso, il suo rientro in campo sarebbe posticipato alla sfida in programma domenica 30 in casa del Torino.