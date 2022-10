Brahim Diaz sorride a metà: doppietta da urlo al Monza, poi l'infortunio muscolare

Lo spagnolo illumina San Siro con una grande doppietta contro il Monza, ma nella ripresa finisce ko per una contrattura al gluteo.

E' stato un tardo pomeriggio in salsa agrodolce per Brahim Diaz, protagonista nel bene e nel male nella sfida tra il Milan e il Monza.

Lo spagnolo in maglia numero 10 ha deliziato la platea di San Siro sbloccando il risultato al 16' del primo tempo, finalizzando uno splendido assolo che l'ha visto conquistare palla a centrocampo per poi infilarsi palla al piede tra le maglie brianzole, prima di infilare De Gregorio con un tocco chirurgico sul palo più lontano.

A cinque minuti dall'intervallo, il fantasista ex Real Madrid, ha concesso il pregevole bis, girandosi in area sullo scarico di Origi prima di bucare nuovamente la porta monzese con un diagonale chirurgico dalla traiettoria imparabile.

Una prima parte di gara da autentico dominatore. Un sabato apparentemente perfetto, macchiato - ad inizio ripresa - dall'infortunio muscolare (sospetto problema al flessore) che l'ha costretto a chiudere anzitempo la sua partita.

Diaz, infatti, è uscito dolorante tra gli applausi scroscianti del pubblico di San Siro e al suo posto ha fatto ingresso in campo Charles De Ketelaere. Per Diaz, secondo quanto filtra da casa Milan, si dovrebbe trattare di una contrattura al gluteo sinistro.

Una nota stonata che macchia inevitabilmente la prova super dello spagnolo - già autore di 4 goal in 11 partite in questo campionato - e acuisce l'emergenza infortuni in casa rossonera, a pochi giorni dal match decisivo di Champions contro la Dinamo Zagabria.