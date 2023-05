Infortuni Belotti e Smalling, rientro lontano: tornano a fine maggio

Sia Andrea Belotti che Chris Smalling dovranno rimanere ai box per qualche settimana. Ma giocherebbero l'eventuale finale di Europa League.

Non bastasse il punticino conquistato nelle ultime due partite, la Roma deve continuamente fare i conti con il problema infortuni. L'ultimo quello di Andrea Belotti, che agli sgoccioli del primo tempo contro il Milan è stato protagonista di uno scontro con Tomori, dovendo lasciare il campo all'intervallo.

"Non riusciva a respirare - ha detto José Mourinho a DAZN dopo la partita - nelle scale prima di rientrare ha alzato bandiera bianca. Era impossibile farlo continuare“.

QUANDO TORNA BELOTTI

Ebbene, i tempi di recupero dell'ex centravanti del Torino non saranno brevi: Belotti, che ha rimediato una frattura alla cartilagine costale, tornerà infatti a disposizione di Mourinho soltanto alla fine di maggio, dunque tra un mese circa, privando dunque il portoghese di un'alternativa ad Abraham in attacco.

In sostanza, la stagione di Belotti è quasi finita. Anche se quel "quasi" fa tutta la differenza del mondo, se è vero che il Gallo dovrebbe essere abile e arruolabile per la penultima giornata di campionato e per quella conclusiva, in programma per inizio giugno, ma soprattutto per l'eventuale finale di Europa League, che si disputerà il 31 maggio e che potrebbe vedere protagonista proprio la Roma.

LA SITUAZIONE DI SMALLING

Il caso di Chris Smalling è simile. Anche il centrale inglese, costretto ad alzare bandiera bianca nel finale dell'epica semifinale di ritorno contro il Feyenoord, dovrà rimanere a riposo ancora per qualche settimana.

L'infortunio di Smalling è diverso da quello di Belotti: in questo caso si tratta di distrazione al flessore della coscia sinistra, dunque di un problema muscolare. Ma i tempi di recupero sono sostanzialmente uguali a quelli del compagno di squadra.

QUANDO TORNA SMALLING

Anche Smalling è destinato a tornare in campo solo per le partite conclusive della stagione: l'ultima giornata, forse anche la penultima, oltre all'eventuale finale di Europa League. Il ritorno a pieno regime, così come nel caso di Belotti, è infatti previsto per la fine del mese di maggio.

Intanto, Mourinho dovrà fare i salti mortali per disegnare una difesa credibile: oltre a Smalling, la Roma ha perso anche Marash Kumbulla, che contro il Milan si è lesionato il crociato. Cristante sembra dunque destinato a proseguire la stagione in difesa, proprio come sabato, ruolo che peraltro ha già interpretato negli scorsi anni.