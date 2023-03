Due arbitri k.o nella serata di Serie B: doppio infortuni e cambi a gara in corso

Prima Gariglio in Modena-Ascoli e poi Valeri in Cagliari-Genoa: gli arbitri vanno ko e vengono sostituiti a gara in corso dal quarto uomo.

Inaspettato fuoriprogramma nella serata di Serie B. Non uno ma ben due arbitri si sono infortunati nel corso della serata: entrambi sono stati costretti a dare forfait e lascia il posto al quarto uomo. Nel primo tempo del match tra Modena e Ascoli, ad una manciata di minuti dall'intervallo, l'arbitro Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, ha rimediato un problema alla caviglia. Un intoppo rivelatosi più grave del previsto, al punto da costringere il direttore di gara ad alzare bandiera bianca, abbandonando anzitempo il match. Al suo posto, infatti, è subentrato il quarto uomo Ceriello, chiamato a dirigere il segmento finale di frazione, prolungato da un maxi recupero che ha chiuso la prima frazione di gioco di fatto al 59'. Un cambio in corsa, dunque, per Ceriello a cui verrà ovviamente affidata anche la direzione della seconda frazione di gioco, iniziata con circa un quarto d'ora di ritardo rispetto agli altri campi. Modena e Ascoli sono andate al riposo sul parziale di 0-0. È costretto a fermarsi anche Paolo Valeri, direttore di gara della sfida di cartello tra il Cagliari e il Genoa. Al 70' della sfida, sul risultato di 0-0, l'arbitro è costretto ad arrendersi dopo un infortunio muscolare. Al suo posto Marco Monaldi della sezione di Macerata, che fa così il suo esordio nel campionato di Serie B. Una prima a sorpresa con tanto di in bocca al lupo e pacca sulla spalla del designatore Rocchi, presente allo stadio e sceso a bordocampo dopo l'infortunio di Valeri. Un doppio infortunio di due arbitri nella stessa serata che sa di record. Due forfait arrivati a distanza di pochi minuti in una notte un po' insolita per i direttori di gara. Scelti da Goal Probabili formazioni 25ª giornata: De Sciglio favorito su Cuadrado

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A