Infortunio Abraham: quando torna e quante partite salta

Tammy Abraham si è infortunato con la sua nazionale: un problema muscolare che potrebbe renderlo indisponibile per Juventus-Roma.

La sosta delle nazionali potrebbe rivelarsi amara per la Roma, alle prese con le non rassicuranti notizie provenienti dall'Inghilterra: Tammy Abraham si è infortunato con la sua nazionale durante il match pareggiato a Wembley (1-1) contro l'Ungheria.

L'ex Chelsea, reduce dalla rete rifilata ad Andorra sabato scorso, tiene in ansia tutto l'ambiente giallorosso, in virtù della vicinanza dello scontro diretto con la Juventus all'Allianz Stadium.

L'INFORTUNIO DI ABRAHAM

Abraham è subentrato al minuto 76 di Inghilterra-Ungheria, inserito da Southgate al posto di Harry Kane per fomentare l'assalto finale alla porta di Gulacsi: la gara della punta della Roma è però durata pochissimo.

Al 93', infatti, ha lasciato il posto a Watkins a causa di un problema muscolare di cui non si conosce ancora l'esatta entità. Il quadro sarà chiaro soltanto con gli esami a cui Abraham si sottoporrà.

QUANDO TORNA ABRAHAM

Per stilare una tabella di recupero servirà prima conoscere con esattezza la precisa natura dell'infortunio occorso ad Abraham, comunque in dubbio per la grande sfida in casa della Juventus di domenica sera.

A seconda dell'esito degli esami, Mourinho saprà se Abraham potrà essere abile e arruolabile.

QUANTE PARTITE SALTA ABRAHAM

L'attenzione attuale del mondo romanista è rivolta alla trasferta dell'Allianz Stadium, quindi si tratta di un discorso a breve termine e del tutto in divenire. Diversamente, se l'infortunio dovesse essere grave, oltre alla sfida con i bianconeri Abraham salterebbe anche Roma-Napoli del 24 ottobre.