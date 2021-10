Abraham si fa male con l'Inghilterra: sostituito, lascia il campo zoppicando

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato sostituito nel recupero della sfida tra Inghilterra e Ungheria: si teme un problema di natura muscolare.

José Mourinho e la Roma tremano. Arrivano brutte notizie per il club giallorosso dagli impegni delle nazionali e in particolare dalla sfida tra l'Inghilterra e l'Ungheria.

In occasione della sfida tra la nazionale dei 'Tre Leoni' e i magiari, terminata 1-1 grazie alle reti di Sallai su rigore e Stones nel primo tempo, l'attaccante dei giallorossi capitolini Tammy Abraham ha giocato poco più di un quarto d'ora a causa di un infortunio.

Entrato al 76' al posto di Harry Kane, Abraham è stato costretto a lasciare il campo zoppicando - accompagnato da un membro dello staff sanitario dell'Inghilterra - al 92' per un problema fisico di natura muscolare. L'ex Chelsea è stato sostituito da Watkins in pieno recupero.

Come riferisce Sky Sport, nelle prossime ore Abraham tornerà a Roma e si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Il classe 1997 potrebbe essere costretto a dare forfait in vista della sfida di campionato contro la Juventus di domenica sera.

Mourinho e la Roma aspettano il rientro di Abraham e tengono le dita incrociate, sperando che non si tratti di nulla di grave e di poter contare sul 24enne già domenica sera contro i bianconeri di Allegri.