Infortuni Caputo e Berardi, il Sassuolo rischia di non averli con l'Udinese

Gli infortuni di Caputo e Berardi potrebbero rivelarsi un problema per De Zerbi, ma anche per Mancini. Il ct pensa anche all’opzione Scamacca.

Quello del è stato un inizio di stagione straordinario. I numeri della squadra guidata da Roberto De Zerbi parlando d’altronde chiaro: dopo sei turni è ancora imbattuto e ha messo in cascina qualcosa come 14 punti, meno solo della capolista che ne ha due di più, figli di quattro vittorie e due pareggi.

L’ultima prestazione, in particolare, è stata di livello altissimo. Impegnato al San Paolo contro il , il Sassuolo non solo ha vinto offrendo spettacolo, ma l’ha fatto rinunciando a due dei suoi uomini di punta: Ciccio Caputo e Domenico Berardi.

Entrambi sono alle prese con problemi muscolari e potrebbero non recuperare in tempo per la prossima sfida contro l’. Al Mapei Stadium infatti, le due squadre si affronteranno già venerdì per l’anticipo del settimo turno di campionato e, considerando che il tempo di fatto stringe, le possibilità che di vederli in campo non sono altissime.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo stesso De Zerbi non ha alcuna intenzione di forzare la mano e quindi molto dipenderà dalle sensazioni che i due avvertiranno nei prossimi giorni.

Gli infortuni occorsi a Caputo e Berardi, potrebbero intanto rappresentare un problema anche per Roberto Mancini. Entrambi rischiano di saltare le prossime sfide contro Estonia (amichevole), e (queste ultime due di UEFA ) il tutto mentre anche la convocazione di Belotti è in forte dubbio. Per questo motivo, il commissario tecnico potrebbe aggregare Gianluca Scamacca.

Il talento del , verrà convocato dall’Under 21 ma, qualora gli Azzurrini dovessero staccare giovedì prossimo contro l’ il pass per gli Europei, potrebbe lasciare subito il gruppo di Nicolato per unirsi a quello di Mancini.