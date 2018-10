Infermeria Inter: distorsione per Nainggolan, Brozovic e Perisic ok

Nulla di grave per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, che saranno monitorati. Confermata la distorsione alla caviglia per Radja Nainggolan.

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter per quanto riguarda i giocatori acciaccati dopo il derby vinto sul Milan. Confermata la distorsione alla caviglia per Radja Nainggolan dopo il duro contrasto con Biglia. Nulla di grave invece per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito nerazzurro: "Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan - uscito per infortunio al 30' del primo tempo - si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane".

Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni dei due giocatori croati: "Non si sono, invece, resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

Ancora da valutare dunque i tempi di recupero per Nainggolan, uscito dal campo di San Siro visibilmente dolorante con una vistosa fasciatura alla caviglia. Il centrocampista belga non sarà sicuramente in campo nel big match di Champions League contro il Barcellona.