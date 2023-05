Infarto nella zona della stazione di Udine: muore un tifoso del Napoli

Il tifoso del Napoli, residente in Austria, si è sentito male intorno alle 4 del mattino nella zona della stazione di Udine.

Tanta gioia ma anche un paio di brutte notizie hanno accompagnato la lunga festa dei tifosi del Napoli per il terzo Scudetto conquistato dagli azzurri.

Oltre alla morte di un ventiseienne a Napoli, in circostanze ancora da chiarire, un altro tifoso ha perso la vita a Udine qualche ora dopo il fischio finale della partita giocata giovedì sera alla 'Dacia Arena'.

Un uomo residente in Austria le cui generalità non sono state rese note, si è sentito male verso le 4 del mattino nella zona della stazione dei treni di Udine.

Alcune persone hanno visto il tifoso accasciarsi e hanno chiamato i soccorsi, gli operatori sanitari occorsi sul posto hanno avviato le pratiche di rianimazione ma purtroppo inutilmente. L'uomo è morto a causa di un infarto.

Durante i festeggiamenti andati in scena a Napoli per tutta la notte, invece, sarebbero circa 200 i feriti tra incidenti d'auto, accoltellamenti e danni causati dai fuochi pirotecnici usati in tutta la città per celebrare uno Scudetto atteso 33 anni.