Indizio social: il Jiangsu Suning segue Bale su Instagram

La squadra cinese è la maggior candidata ad acquistare Bale in questa sessione di mercato: pronto un contratto a 17 milioni annui.

A soli trent'anni, a sorpresa, Gareth Bale potrebbe lasciare il grande calcio ed approdare in . Il gallese, reduce da un'annata difficile e fuori dai piani di Zidane, è stato offerto a diverse big europee, non intenzionate però a puntare sul giocatore britannico per la prossima stagione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Un indizio social riguardante il trasferimento cinese, che attualmente sembra quello più plausibile, arriva direttamente da Instagram: Bale, infatti, ha come nuovo follower proprio l'account ufficiale del Jiangsu Suning, come noto di proprietà di Zhang, numero uno interista.

Il Jiangsu Suning, a differenza di quasi tutte le squadre europee contattate dal , può proporre a Bale uno stipendio da urlo per le prossime stagioni: pronto infatti un contratto triennale da diciasette milioni di euro per l'ex Totttenham.

Separato in casa al Real Madrid, Bale avrà comunque pochissimo tempo per decidere riguardo l'eventuale trasferimento in terra asiatica: il 31 luglio chiuderà infatti la finestra di acquisti per il Jiansgu e il resto delle partecipanti alla Super League.

Attualmente Bale guadagna venti milioni di euro e ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022: acquistato dal Real Madrid per la cifra record di 101 milioni di euro, può lasciare il calcio europeo in silenzio. Impensabile fino a qualche tempo fa, ora realtà possibile.

Dopo aver vinto tre col Real Madrid da protagonista, una nuova avventura.