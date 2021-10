Avvio da incubo per Ramos: zero convocazioni, il PSG valuta l'addio

I problemi fisici tormentano Sergio Ramos anche al PSG: ancora nessuna convocazione con i parigini che valutano di salutare lo spagnolo a gennaio.

Il suo arrivo era stato accolto con l'entusiasmo di chi sapeva di aver tesserato uno dei difensori più forti sul panorama calcistico internazionale: forse questa descrizione rappresenta il passato per Sergio Ramos, la cui avventura al PSG non è esattamente iniziata nel modo giusto.

A dire il vero, non è proprio cominciata: colpa di una lesione muscolare che non gli ha permesso di rispondere alle convocazioni di Pochettino, guardando così tutte le partite del club parigino direttamente dalla tribuna o dal divano di casa sua.

Zero convocazioni, zero partite, zero minuti giocati: dati che sono dei colpi al cuore anche per il ricchissimo PSG, che in estate ha convinto Ramos ricoprendolo d'oro con un biennale da 15 milioni netti a stagione, cifra inavvicinabile per le società nostrane (Milan e Roma avevano tentato un approccio).

Eppure i soldi non possono comprare l'efficienza fisica, un miraggio per Ramos in questo 2021 sfortunato a livello personale: a tormentarlo una miriade di problemi che gli ha fatto saltare anche la partecipazione ad Euro 2020, dove la Spagna si è arresa ai campioni dell'Italia dopo una semifinale tiratissima.

Il rientro in campo è previsto per la fine di questo mese, ma le perplessità ora sembrano prevalere sulle certezze estive: il PSG potrebbe dare vita ad un'operazione di mercato clamorosa, con l'addio già nella sessione invernale di gennaio a incombere sulla testa del giocatore.

Ramos, infatti, non dà più l'impressione di forza e stabilità che lo aveva accompagnato durante la sua strabiliante esperienza al Real Madrid, la cui parte conclusiva si è rivelata essere la testa del 'mostro' rappresentato dai tanti stop di natura fisica: vederlo con un'altra maglia già tra qualche mese non sarebbe, quindi, un esercizio di complicata lettura.

Per il PSG possiamo benissimo parlare di investimento che finora non ha dato i suoi frutti: la dimostrazione che, a volte, anche i ricchi piangono.