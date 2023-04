Tuchel non basta, il Bayern Monaco crolla: ko col Mainz e perde la vetta

Il Bayern cade 3-1 sul campo del Mainz e in poche settimane perde la Champions League e la vetta: sorpasso Borussia Dortmund.

L'eliminazione dalla Champions League era stato soltanto il prologo di quella che si sta delineando come una settimana semplicemente da incubo per il Bayern Monaco.

I bavaresi, infatti, sono crollati anche sul palcoscenico della Bundesliga, rimontati dallo strepitoso secondo tempo del Mainz.

Ma procediamo con ordine: la capolista aveva sbloccato il match con Mané attorno alla mezz'ora del primo tempo. Quando tutto però sembrava ormai in discesa, ecco che nella seconda frazione il Bayern ha subito il clamoroso ritorno da parte del Mainz.

Ajorque, Barreiro e Aaron Martin hanno confezionato il clamoroso ribaltone, sfociato nella terza sconfitta dell'era Thomas Tuchel, la prima in Bundesliga.

E questo apre un altro discorso, visto che Tuchel era arrivato, a detta della società, per dare continuità ai bavaresi: quella continuità che apparentemente non ha avuto Julian Nagelsmann.

E il ko è costato caro, perché il Borussia Dortmund vince con l'Eintracht Francoforte per 4-0 (doppietta di Malen, reti di Bellingham e Hummels) e sorpassa il Bayern in vetta alla classifica della Bundesliga.

Ed eccoci, quindi, al punto: dall'arrivo di Thomas Tuchel i bavaresi hanno perso la DFB-Pokal, con l'eliminazione per mano del Friburgo, la Champions League, per mano del Manchester City, e il primo posto in Bundes. Non proprio il miglior scenario possibile dopo l'esonero di Nagelsmann.