Pomeriggio agrodolce per il marocchino della Samp: segna il rigore dell'1-1 3' minuti dopo il suo ingresso. Poi fallisce il penalty del sorpasso.

Pomeriggio in salsa agrodolce per Abdelhamid Sabiri. Il calciatore della Sampdoria è entrato al 65' del match tra i doriani e il Bologna, rubando - letteralmente - la scena.

In campo nel segmento finale di partita, Sabiri ha toccato il suo primo pallone tre minuti dopo quando si è presentato sul dischetto per calciare il rigore del potenziale pareggio, procurato da Gabbiadini, trattenuto in area da Lucumì.

Dagli undici metri, il classe 1996 ha spiazzato Skorupski rimettendo in corsa la Samp rispondendo all'iniziale vantaggio di Soriano.

Passano altri tre minuti e a 'Marassi' succede l'incredibile: mani in area di Sosa e secondo calcio di rigore per i padroni di casa nell'arco di tre giri d'orologio.

Dal dischetto si presenta nuovamente il marocchino che, però, si fa ipnotizzare dal grande riflesso di Skorupski, il quale salva Thiago Motta e tiene inchiodato il risultato sull'1-1.

Morale della favola, tutto in 6 minuti per Sabiri: prima l'ingresso in campo, poi la rete dell'1-1 dagli undici metri e subito dopo un altro penalty, questa volta fallito.

Dalla possibile rimonta, alla beffa maturata proprio al 90' per mano di Orsolini, autore del goal che ha regalato i tre punti al Bologna. Zero, invece, per la Samp. Ma quanti rimpianti.