Incredibile Musah: segna volontariamente due autogoal per smascherare una scommessa

Ha del clamoroso quanto accaduto nel massimo campionato del Ghana, la Premier League, in occasione di un match valido per l'ultima giornata tra Ashanti Gold e Inter Allies: Hashmin Musah, giocatore della squadra ospite, ha siglato due autoreti fissando il risultato sul 7-0.

Fin qui tutto normale (o quasi), tranne per il fatto che questi due autogoal siano scaturiti da una decisione assolutamente volontaria. Le immagini di Musah intento a depositare il pallone oltre la propria linea di porta hanno fatto il giro del mondo e sull'episodio si sono subito abbattuti diversi punti interrogativi.

The craziest own goals ever in the history of football. Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9

Dubbi spazzati via dallo stesso Musah che, intervistato da 'Kumasi Fm', ha rivelato di aver compiuto questa scelta per far fallire una scommessa di cui aveva sentito parlare su quella partita, ormai ininfluente essendo l'Inter Allies già ampiamente retrocesso.

"Dopo la gara, la mia squadra mi ha elogiato per aver mandato all'aria la scommessa. Avevo promesso al mio allenatore che se mi avesse fatto subentrare nella ripresa l'avrei rovinata: i miei compagni si sono congratulati con me. Prima del calcio d'inizio, all'interno dell'hotel, avevo sentito parlare di una scommessa sul risultato esatto (5-1) in sfavore della mia squadra. Ho scelto di fare così perché non approvo le scommesse".

Nonostante l'ingresso in campo nella ripresa, Musah è stato sostituito a pochi minuti dal triplice fischio dopo aver completato la sua presunta 'missione'.

La nota ufficiale dell'altro club coinvolto, l'Ashanti Gold, non si è fatta attendere.

"Prendiamo atto dei video che circolano in relazione alla nostra partita contro Inter Allies e desideriamo dissociarci in modo inequivocabile da qualsiasi illecito. Ashanti Gold ha giocato in modo competitivo per tutta la durata dell'incontro, con i nostri giocatori che hanno segnato cinque grandi goal grazie al duro lavoro e allo sforzo di squadra rispettivamente al 15°, 26°, 42°, 49° e 77° minuto. Non abbiamo idea del motivo per cui il giocatore in forza agli avversari abbia segnato due autogoal dopo essere passati in vantaggio di cinque marcature, a 13 minuti dalla fine della partita.

Abbiamo dimostrato durante tutta la partita di essere determinati a giocare al meglio delle nostre capacità e a non farlo su una linea di punteggio predeterminata come è stato diffuso. Pertanto ci dissociamo con veemenza da qualsiasi partita truccata e desideriamo esortare tutte le persone e le organizzazioni che accusano ingiustamente il club di aver truccato delle gare a desistere da ciò, poiché non esiteremo a intraprendere azioni legali contro tali parti. Come rinomato marchio sportivo, abbiamo sempre creduto nel fair play e continueremo ad agire nel buon interesse del gioco".