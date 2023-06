Incredibile in Bordeaux-Rodez: un uomo spinge a terra Buades, partita interrotta

Buades, mentre esultava per un goal, è stato aggredito da un uomo che l'ha spinto a terra. Il calciatore è stato trasportato in ospedale.

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso di Bordeux-Rodez, sfida valida per la trentottesima giornata della Ligue 2.





Un match fondamentale per i Girondini che, davanti ai propri tifosi, si stanno giocando le ultime chance di essere promossi nel massimo campionato francese.



Una sfida ad altissima tensione, visto che il Rodez, dal canto suo, è alla ricerca di punti salvezza, una tensione che è sfociata in un gesto incomprensibile che ha portato all’interruzione del match.





Al 22’ gli ospiti si sono portati in vantaggio grazie ad una rete di Lucas Buades. Il giocatore venticinquenne, dopo il goal, ha esultato fermandosi sulla linea di fondo e rivolgendosi agli spettatori in curva ma, proprio nel momento in cui veniva raggiunto dai suoi compagni, un uomo che era a bordo campo si è avvicinato a lui e lo ha spintonato con forza.









Buades è rimasto a terra per tre minuti, dove è stato soccorso dallo staff medico della sua squadra, il tutto mentre i suoi compagni di squadra lasciavano il terreno di gioco. Il calciatore è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori controlli.





Non è chiaro se l’uomo che ha spinto Buades sia un tifoso o addirittura un membro di qualche personale che si trovava lì per svolgere il suo lavoro. Quello che è certo è che è stato bloccato dagli uomini della sicurezza e portato subito via.