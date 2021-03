Incredibile in Boca-River, la palla non entra: "L'ha guidata Maradona dall'alto"

In Argentina non si parla d'altro, un episodio incredibile nel Superclasico nega la vittoria al River: il pallone sembrava ormai dentro, ma poi...

Si grida al miracolo in Argentina: "Maradona ha salvato il Boca" . Ed effettivamente, riguardando più volte l'episodio che ha negato la vittoria al River nel Superclasico, non ci si capacita di come sia stato possibile che il pallone non sia entrato.

Siamo al minuto 89, il risultato è di 1-1 alla Bombonera quando un cross dalla destra di Girotti viene deviato in area da un difensore del Boca e sembra indirizzato a finire in rete. Sembra, appunto, perché una traiettoria incredibile e beffarda fa sì che la palla finisca fuori.

In campo nessuno riesce a credere ai propri occhi e anche il telecronista di Sportitalia non può far altro che gridare al miracolo di fronte a un episodio del genere.

"La palla non entra, qualcuno dall’alto ha soffiato, quella zolla ha sicuramente il numero dieci sulle spalle. Probabilmente l’ha guidata Diego Armando Maradona dall’alto” .

In Argentina, ovviamente, non si parla d'altro. I social sono invasi da meme con Maradona dietro la linea di porta che respinge il pallone. Tra il sacro e profano, come sempre in Argentina. Come sempre, in Boca-River.