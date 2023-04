Incidente stradale per Udogie: si è schiantato con l'auto contro un bar

Il laterale dell'Udinese, fortunatamente illeso, è finito con la sua auto contro i tavolini di un bar a Udine che ha riportato danni per 3000 euro.

Grande paura per Destiny Udogie, protagonista nella notte tra mercoledì e giovedì di un bruttissimo incidente stradale che, fortunatamente per il calciatore, non ha riportato gravi conseguenze. A riferirlo è il 'Messaggero Veneto'.

Secondo quanto ricostruito, il calciatore dell'Udinese - già promesso sposo del Tottenham - avrebbe perso il controllo dell'auto attorno alle tre di notte andando a schiantarsi letteralmente contro un bar travolgendo e distruggendo tavolini e ombrelloni posti all'esterno del locale.

La titolare del bar situato a Udine, intervistata sempre dal 'Messaggero Veneto' ha confermato la dinamica dell'incidente:

"Un’auto è arrivata addosso al bar. Sembra che sia scoppiata una bomba . Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Solo una si è salvata. Uno degli ombrelloni è finito addirittura sotto una vettura in sosta, pure quella colpita dal mezzo fuori controllo".

Secondo una prima stima, il totale dei danni ammonterebbe ad oltre 3000 euro. La notizia più importante, però, è che oltre al calciatore, comunque illeso, non sia stata coinvolta nessun altra persona nella dinamica di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.