Incidente domestico per Ola Aina: niente Brasile-Nigeria

L'esterno di Mazzarri è stato vittima di un incidente in casa e non prenderà parte al match amichevole: tornerà a disposizione del tecnico granata.

Non giocherà il match contro il , Ola Aina. L'esterno del , infatti, sarà a disposizione di Mazzarri già a breve a causa di un incoveniente occorso nella natia : incidente domestico per lui e niente gara amichevole di prestigio contro i verdeoro.

A confermare quanto affermato dalla Nigeria anche la società granata attraverso il sito ufficiale:

"Ola Aina non disputerà l’amichevole contro il Brasile in programma domenica a causa di un’indisponibilità dopo un incidente domestico: il terzino tornerà pertanto a Torino in anticipo nei prossimi giorni".

Classe 1996, nato in ma naturalizzato nigeriano, Ola Aina è stato acquistato dal Torino nel 2018 rivelandosi una delle sorprese granata della passata stagione. In quella attuale non ha brillato, ma è comunque un elemento fondamentale per la sua Nazionale.

Terzo classificato insieme alla Nigeria nell'ultima Coppa d'Africa, conta di far parte della Nazionale che lotterà per approdare al Mondiale del 2022. Prima però ci sarà da affrontare nuovamente la competizione africana nel 2021: un torneo che le Super Eagles hanno conquistato nel 2013.

Nei prossimi giorni verrà valutato dallo staff tecnico del Torino, così da poter annunciare i tempi di recupero.