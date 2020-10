Grave incidente d’auto per Ninkovic: la sua Porsche contro un camion

Attimi di grande paura per Nikola Ninkovic. Il calciatore serbo di proprietà dell’ , ai margini del progetto tecnico, è stato coinvolto in un grave incidente d’auto in , nei pressi di Zagabria.

Secondo la ricostruzione dell’agenzia serba ’24sata’, il calciatore, 25 anni, era a bordo della sua Porsche quando nel pomeriggio, intorno alle 15.40, si è schiantato contro un camion. Dinamica ancora da accertare.

L’impatto sarebbe stato molto forte. Ninkovic è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Sisak: le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se ha riportato ferite multiple.

Professional Footballer Nikola Ninković has been in a brutal accident😔 in Zagreb with a Truck on the highway get well soon Nikola 🙏❤️ pic.twitter.com/xuJ5AAx9F0