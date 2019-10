Incidente d'auto per Aguero: illeso

Aguero è stato coinvolto in un incidente d'auto, ma per fortuna non ha subito danni fisici, partecipando di fatto anche all'allenamento del City.

Tanta paura al momento dell'incidente, ma nulla più. Sergio Aguero, attaccante e goleador del , è stato infatti vittima di un incidente stradale alla guida del suo Range Rover, ma non ha rimediato nessun danno fisico in seguito allo stesso.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019

Il Manchester City ha voluto immediatamente evidenziare come Aguero sia uscito illeso dall'incidente, che ha causato diversi anni alla parte anteriore della sua vettura. Una questione decisamente minore, visto come l'attaccante argentino ex non abbia avuto nessun problema fisico.

Aguero ha infatti potuto anche svolgere regolarmente la seduta d'allenamento del Manchester City dopo aver rassicurato amici, parenti e lo stesso club di Guardiola, che conta su di lui per provare, ancora una volta, a conquistare la .

Simbolo e massimo cannoniere nella storia del club inglese, Aguero ha siglato 239 con il club di Manchester dopo il suo acquisto nel 2011. Sotto contratto con il CIty fino al 2021, il Kun potrebbe chiudere la carriera in prima di appendere le scarpette al chiodo.

Dopo l'incidente, avvenuto nei pressi della struttura d'allenamento, Aguero non ha avuto nemmeno bisogno di visite mediche, assicurando a tutti di stare bene e pronto ad allenarsi in vista della gara che il Manchester City giocherà sabato in casa del .