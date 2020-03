Dall'incendio agli infortuni, il calvario di Breno: non gioca da due anni

Divenuto famoso per l'incendio appiccato alla propria casa a Monaco, Breno oggi gioca nel Vasco: a causa di un infortunio, non gioca dal 2018.

Quando si trasferì dal San Paolo al , nel gennaio del 2008 ad appena 18 anni, Breno Vinicius Rodrigues Borges era uno dei difensori centrali più promettenti del panorama brasiliano. 12 anni dopo, ne è passata di acqua sotto i ponti. Tanto che, raggiunta ormai la trentina, l'ex bambino prodigio sta cercando di dimostrare a sé stesso di essere ancora un calciatore.

Breno, oggi, gioca nel Vasco da Gama. Club dal passato glorioso ma da anni in serie difficoltà. Un po' come lui. "Gioca", poi, accostato al suo nome è una specie di eufemismo: la sua ultima presenza con la maglia del club di Rio de Janeiro risale al 10 agosto del 2018, 1-0 agli ecuadoriani della LDU Quito in Copa Sudamericana. Poi, il vuoto.

Un grave infortunio ha infatti stoppato la corsa di Breno, rottosi il legamento collaterale del ginocchio sinistro proprio in quella partita. Per tornare ad allenarsi ci ha messo un anno esatto: nel 2019 è stato portato 4 volte in panchina in campionato, ma senza mai entrare. Poi ha alzato nuovamente bandiera bianca, tra dolori che proprio non volevano andarsene. Una ricaduta che l'ha messo fuori gioco per un'altra manciata di mesi.

Ora, come riporta la stampa brasiliana, il momento di Breno sembra finalmente essere arrivato. I dolori sono scomparsi e l'ex Bayern è tornato ad allenarsi assieme ai compagni. Il momento del ritorno in campo, comunque un'incognita a causa del Coronavirus che ha paralizzato il calcio brasiliano, è sempre più vicino.

Una specie di uscita da un incubo per un calciatore che, nel passato, è salito agli onori delle cronache internazionali per un episodio triste e celebre: l'incendio della propria casa di , da lui stesso appiccato nel 2011 e costatogli tre anni e nove mesi di carcere, poi ridotti a due anni e sei mesi.

Da lì, l'addio al Bayern e il ritorno in . San Paolo prima, Vasco poi. Ma Breno non è stato più lo stesso, tra il ricordo di quanto accaduto, la difficoltà di reinserirsi in una squadra di calcio, qualche problema legato al peso, e i guai al ginocchio. Ora, la luce in fondo al tunnel. Un lento ritorno alla normalità che, per lui, ha un valore straordinario.