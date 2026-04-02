In video... Atef: La Coppa d'Asia è più importante dei Mondiali!

Ahmed Ateef, ex stella del calcio saudita, ha suscitato polemiche dopo aver affermato che la Coppa d’Asia 2027, che si terrà in Arabia Saudita, è più importante dei Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.

In un'intervista al programma "Dourina Ghair", Ateef ha dichiarato: "Ospiteremo la Coppa d'Asia 2027 in Arabia Saudita e l'obiettivo deve essere quello di vincere il titolo, a prescindere dalle circostanze".

Ha aggiunto: "La situazione è difficile, la nazionale saudita può qualificarsi dai gironi della Coppa del Mondo 2026, ma questa fase è simile alle qualificazioni e, per essere realistici e non emotivi, in questo modo non è possibile qualificarsi agli ottavi o ai quarti di finale".

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Ha proseguito: "Se l'obiettivo fosse stato quello di qualificarsi per quelle fasi avanzate, la nazionale non si sarebbe presentata in questo modo; per raggiungere tale obiettivo è necessaria una strategia chiara, e questo non c'è".

E ha concluso: "Fin dal Campionato del Golfo Arabico 2024, ho detto che è necessario prepararsi per la Coppa d'Asia 2027: questo è l'obiettivo, ed è il torneo continentale che restituirà alla nazionale la sua reputazione attraverso la competizione per i titoli e il ritorno sul podio".

Va ricordato che la nazionale saudita è stata inserita nel Gruppo 8 delle qualificazioni ai Mondiali 2026, insieme a Spagna, Uruguay e Capo Verde.