Immobile travolto dalle critiche, i tifosi della Lazio: “Siamo la tua ‘Lazionale’”

L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non prederà parte ai Mondiali. La Nazionale Azzurra dopo essersi piazzata al secondo posto alle spalle della Svizzera, negli spareggi che mettevano a disposizione gli ultimi pass per Qatar 2022, è stata clamorosamente battuta in casa dalla Macedonia del Nord vedendo così definitivamente sfumare la possibilità di partecipare alla più importante manifestazione a livello planetario.

Un colpo durissimo per il calcio italiano e tra coloro che sono stati individuati come colpevoli di questa debacle c’è Ciro Immobile.

Il capitano della Lazio è finito sul banco degli imputati poiché da diverso tempo a questa parte non riesce ad esprimersi in Azzurro come fa abitualmente in biancoceleste.

Immobile, che non segna con la maglia della Nazionale da Italia-Svizzera del 16 giugno 2021, ovvero la seconda sfida della fase a gironi di Euro 2020, da tempo è finito nel mirino dei più critici, ma a garantirgli il giusto supporto ci hanno pensato, come di consueto, la tifoseria della Lazio.

Nel corso della partita di campionato con il Sassuolo, alcuni tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione sul quale campeggiava la scritta ‘Ciro siamo noi la tua LAZIONALE’.

Un’ennesima prova di affetto per un attaccante che, a suon di reti, si è guadagnato un posto nella storia della Lazio.