Illarramendi esce dal tunnel: torna a giocare dopo 509 giorni

Fine dell'incubo per Asier Illarramendi, vittima dal 2019 di costanti problemi fisici: Cordoba-Real Sociedad ha segnato il suo ritorno dopo 16 mesi.

509 giorni possono rappresentare un'eternità. Specialmente per un calciatore impossibilitato a fare ciò per cui è pagato, ovvero scendere in campo. E Asier Illarramendi ne sa qualcosa: per 509 giorni - o, se volete, 16 mesi - è rimasto ai box, vittima di costanti problemi fisici che lo hanno costretto a un recupero lunghissimo e faticosissimo.

Dopo 509 giorni di patimenti, il centrocampista della è tornato in campo. La formazione basca ha vinto per 2-0 in casa del Cordoba nei sedicesimi di finale di Coppa del Re, ma molti occhi si sono posati proprio sul giocatore della Real. Di nuovo in campo, e da titolare. Imanol Alguacil lo ha schierato dall'inizio e poi lo ha tolto durante l'intervallo, quando la stanchezza per la lunga inattività già iniziava a farsi sentire.

Illarramendi non giocava addirittura dal 30 agosto del 2019, in un derby perso per 2-0 in casa dell' Bilbao. In quell'occasione si è infortunato gravemente a una caviglia, dando ufficialmente il via al proprio calvario. Si è operato, è rimasto a guardare per mesi. È tornato tra i convocati nel giugno del 2020, contro l'Osasuna. Poi è stato costretto a fermarsi ancora, perché nel frattempo si aggiungeva un problema serio all'adduttore. Nuova operazione, nuovo stop.

Questa volta, niente dubbi: Illarramendi è tornato. Era già stato convocato in contro il , poco più di 10 giorni fa, ma senza scendere in campo. Rientro posticipato per un'occasione più morbida, contro una formazione di Segunda B (terza serie), che peraltro nella ripresa ha schierato in attacco l'italiano Federico Piovaccari: 45 minuti sul terreno di gioco, un'ammonizione, quindi il cambio.

È la fine di un tunnel per un calciatore che, appena qualche anno fa, veniva considerato tra i gioielli più splendenti del calcio spagnolo. Tanto che nell'estate del 2013, quella del super colpo Bale, il sborsava di buon grado i 30 milioni di euro della clausola rescissoria pur di regalarlo a Carlo Ancelotti.

A Madrid Illarramendi, che proprio nel 2013 conquistava con la Under 21 l'Europeo di categoria, non è riuscito a imporsi. E un paio d'anni più tardi è tornato alla Real Sociedad. Entusiasmo, fascia di capitano al braccio. Poi gli infiniti infortuni che, di fatto, gli hanno fatto perdere una fetta di carriera. L'8 marzo compirà 31 anni: il tempo per tornare a splendere non è moltissimo, ma c'è.