Il Verona fa un passo verso la Serie A: 4-1 al Perugia dopo i supplementari

Il Verona fa un altro passo verso la Serie A battendo il Perugia 4-1 dopo i supplementari. Scaligeri che nel prossimo turno affronteranno il Pescara.

Il fa un altro passo verso la e si guadagna un posto alle semifinali playoff di Serie B. Al Bentegodi la squadra di Aglietti batte il 4-1 anche con l'ausilio dei tempi supplementari. Decidono Di Carmine, Empereur e Pazzini (doppietta), inutile il momentaneo pari di Vido che ha mandato la gara all'extra-time. Per i veneti ora c'è il .

Il Verona si schiera con il classico 4-3-3 con Matos e Laribi a sostegno dell'unica punta Di Carmine, grande ex della partita. Nesta risponde lasciando Han in panchina e puntando sulla coppia Vido-Sadiq supportata da Verre.

Le prime iniziative della partita sono del Verona, che ci prova annche abbastanza timidamente, mentre il Perugia fa molta più fatiica a trovare le punte e ad alzare il baricentro. Il primo tiro in porta arriva oltre la mezz'ora ed è di Sadiq: Silvestri si prodiga in una gran parata.

Sul finire del primo tempo anche il Verona riesce a farsi sentire dalle parti di Gabriel. Proprio l'ex di giornata, Di Carmine, scarica un sinistro violentissimo che si insacca alle spalle del portiere brasiliano. 1-0 a sorpresa degli scaligeri, al riposo in vantaggio.

A inizio ripresa il Perugia prova a scuotersi, ma è Gabriel che è chiamato a effettuare ancora due interventi. Poi all'ora di gioco gli umbri rimangono in 10: secondo giallo per Kouan e gara che prende sempre più la direzione del Verona.

La squadra di Aglietti crolla però a due minuti dalla fine, quando Henderson è ingenuo e stende Vido in area: è rigore. Lo stesso 10 del Perugia spiazza Silvestri, fa 1-1 e rimette tutto in gioco, mandando il match ai supplementari. Da segnalare anche un irreale miracolo di Gabriel su Pazzini nel maxi-recupero di 6 minuti nei regolamentari.

L'extra-time cambia tutte le regole, perché al Perugia il pareggio non basta più. Al Verona invece sì, e al 101' arriva anche il goal della sicurezza scaligera: Empereur la mette nel sette su azione da corner.

A due minuti dal termine Pazzini incorna in porta il 3-1 che fa cantare tutto il Bentegodi, poi si ripete nel supplementare per mandare in archivio la partita come una goleada. Fuori il Perugia, avanti il Verona, atteso ora da 180 minuti di fuoco contro il Pescara nella semifinale playoff.