Il Venezia si assicura Caldara: trovato l'accordo con il Milan

Mattia Caldara si appresta a lasciare nuovamente il Milan per andare al Venezia: prestito con diritto di riscatto. Superata la concorrenza del Torino.

Mattia Caldara ci riprova. Di nuovo lontano dal Milan. L'ex centrale dell'Atalanta sta per diventare un nuovo giocatore del Venezia, che ha deciso di puntare anche su un profilo italiano all'interno di un mercato in entrata decisamente esotico.

Come riporta 'Sky Sport', l'incontro di oggi tra le due dirigenze si è rivelato decisivo per sbloccare la trattativa. Caldara, secondo 'Milannews', arriverà in Veneto in prestito con diritto di riscatto. L'operazione, praticamente conclusa, sarà ufficializzata a breve.

Il Venezia ha così superato in maniera definitiva la concorrenza del Torino, altra formazione di Serie A interessata a Caldara. Un innesto importante per la neopromossa di Paolo Zanetti, che necessita di elementi d'esperienza nell'anno del sospirato ritorno in Serie A.

Quanto a Caldara, l'obiettivo principale è quello di tenersi finalmente a distanza dagli infortuni che ne hanno caratterizzato le ultime stagioni. E, magari, di mettere assieme un minutaggio consistente: non c'è riuscito nella "sua" Bergamo, ci riproverà in laguna.