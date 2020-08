Il Torino soffia Vojvoda all'Atalanta: in Italia già martedì

Mërgim Vojvoda sembrava ad un passo dall'Atalanta, ma il Torino ha chiuso l'operazione con lo Standard Liegi: 5,5 milioni più bonus.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell'interesse dell' verso Mërgim Vojvoda, ma adesso cambia tutto: sprint delle ultime ore del e trattativa praticamente conclusa con lo Standard Liegi, attuale squadra del difensore.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Torino ha chiuso la trattativa con il club belga sulla base di 5,5 milioni più bonus allo Standard. Il classe 1995, kosovaro di nazionalità e nato in , ha convinto la dirigenza granata per la sostituzione di Lorenzo De Silvestri, in scadenza di contratto e diretto al .

Mërgim Vojvoda è atteso già domani sera, martedì, a Torino. Poi scatterà il consueto iter con le visite mediche e la firma sul contratto. Il campionato belga 20/21 è già iniziato da tre giornate ed il terzino destro ha già giocato le prime tre partite stagionali, per un totale di 270 minuti.

All'occorrenza potrà giocare anche da difensore centrale, ma nello scacchiere di Giampaolo con la difesa a quattro, dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro. Dopo Ricardo Rodriguez e in attesa dell'ufficialità di Linetty, Cairo piazza il terzo colpo estivo.