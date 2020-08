L'Atalanta vicina al colpo Vojvoda: "Ho già un accordo con il club"

Il suo nome è stato accostato a quello di diversi club italiani ed europei nel corso delle ultime settimane e a quanto pare, ad avere la meglio nella corsa che porta al suo cartellino sarà l’.

Mergim Vojvoda è un esterno destro sul quale in molti sono pronti a scommettere. Pilastro della Nazionale del Kosovo, è cresciuto calcisticamente in e nell’ultima stagione ha fatto vedere cose molto importanti con la maglia dello Standard Liegi.

A confermare come l’approdo all’Atalanta sia da considerarsi ad un passo, è stato lo stesso giocatore a ‘Gazeta Olle’.

“I dirigenti del club sono venuti due o tre volte in Belgio per me. Ho già raggiunto un accordo con loro ed è prevedibile che adesso siano le due società a trovare un’intesa”.