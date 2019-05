Il sogno Champions League di Daniele Verde: Copenaghen o Getafe nel suo futuro

Getafe e Copenaghen hanno messo gli occhi su Daniele Verde, tra i migliori del Valladolid in questa Liga: prospettiva Champions per l'ex Roma.

Daniele Verde è stato soltanto l'ultimo dei tanti italiani che hanno scelto i campionati esteri per provare ad emergere. L'ala della , classe 1996, ha trascorso questa stagione al Valladolid, ma dal prossimo anno le sue prospettive possono cambiare.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', per Verde si potrebbero infatti aprire prospettive di Champions League a partire da quest'estate. Sarebbero infatti interessate a lui e Copenhagen, squadre che l'anno prossimo potrebbero giocare la massima competizione europea.

I campioni danesi saranno infatti chiamati a disputare i turni preliminari da luglio, mentre il Getafe sfiderà il in un testa a testa all'ultima giornata di per centrare il sogno quarto posto e, in questo caso, la diretta.

Quella di Verde al Valladolid è stata finora la sua miglior stagione in carriera. L'ex tra le altre di , e , classe 1996, ha segnato 6 reti nella Liga quest'anno risultando miglior marcatore della squadra e contribuendo a una salvezza che a inizio anno non sembrava facilmente raggiungibile.

Il cartellino è ancora di proprietà della Roma, ma il contratto con i giallorossi va in scadenza nel 2020. Una permanenza al Valladolid sembra difficile, per questo alcuni club si sarebbero già mossi per provare il colpo in anticipo. E magari regalare a Verde il sogno Champions League, competizione in cui finora non ha mai giocato.