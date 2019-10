Il segreto di Higuain: dieta ferrea, la Juventus lo ha stabilizzato sui 75 kg

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Gonzalo Higuain è tornato in forma grazie ad una dieta ferrea. La Juventus lo monitora sempre.

La , dopo una lunga estate in cui ha aspettato offerte per Gonzalo Higuain, si è ritrovato in casa un attaccante rinato, nuovamente in forma e con grande spirito di sacrificio. Il Pipita, in più, conosce benissimo i dettami tattici e tecnici di Maurizio Sarri.

Ma, secondo quanto riportato da 'La Stampa', c'è un segreto ben preciso dietro questo nuovo volto, in campo, di Gonzalo Higuain. Lo staff della Juventus monitora il peso dell'attaccante bianconero, tenendolo sempre intorno ai 75 chili.

Una dieta rigorosa che ha già utilizzato in passato e gli consente di levare quei due/tre kg in più quando va in sovrappeso.

Uno sforzo necessario per Gonzalo Higuain, che così riesce ad essere ancora decisivo in campo, al contrario di quanto fatto a cavallo dell'ultima stagione trascorsa tra e .